Occorre avere una gran forza per essere Giorgio. Per rispondere, ogni singola volta, in campo e fuori che comandare il tempo non è esercizio banale ma la virtù dei più grandi. E occorre avere identica forza per essere Leonardo, costantemente nel mirino delle critiche, una vita di rischi e giocate, un ginocchio ballerino e tutto coperto da un orgoglio smisurato.Sì, Romelu: lascia fare. Ancora una volta, i due centrali hanno dimostrato una costanza e un carisma che in Europa non è facile riscontrare in nessuno, se non nei più grandi. In attesa dell'abbraccio riconciliante con Allegri, è Mancini a spingere sul loro acceleratore, anche fisico.. Va bene la linea verde, ma c'è pure il bianco e il rosso. Un tricolore che è mix di sensazioni fortissime, in particolare di una voglia matta di non mollare. L'Italia prima, la Juve poi: bentornati capitani.