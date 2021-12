Ospiti a sorpresa per il podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e dallo youtuber Luis Sal. Come anticipato dal cantente sulle sue stories di Instagram, infatti, sono stati ospiti Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che hanno portato in regalo le loro maglie della Juventus.Ultimamente, Fedez si era fatto ritrarre con la maglia della Juventus. Nessuna questione di tifo, quanto ironia. La foto, infatti, era arrivata dopo il comunicato del Codacons sull'indagine Prisma. Lo stesso Codancons che più volte si è espresso contro il cantante.