I due grandi ex, storici protagonisti della leggendaria BBC, vorrebbero tornare a lavorare insieme proprio a Torino, ma in ruoli diversi. A parlarne è Repubblica, che scrive: "Parecchio inseparabili e non poco insuperabili, due blocchi dell’antica muraglia bianconera vivono nuovi momenti di coppia tra America, Europa e Juventus, tre continenti, in fondo. Giorgio Chiellini annuncia il ritiro dal calcio, “sei stato il mio tutto, il viaggio più bello della mia vita”, Leonardo Bonucci svela un sogno, “mi piacerebbe tornare alla Juve come allenatore, e se Giorgio sarà dirigente spero non mi esoneri”.E ancora: "sembra scritto da tempo, e non solo per le competenze tecniche (laurea in Economia, Master in Business Administration) e per juventinità assoluta: 17 stagioni, 9 scudetti uno dietro l’altro come ciliegie, svariate coppe. Un uomo di campo dietro la scrivania sabauda c’è sempre stato, da Boniperti a Bettega e poi a Nedved, è scontato che prima o poi Chiellini e/o Del Piero compiano quel passo.