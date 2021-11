Tutti in attesa. E col fiato un po' così, di sicuro sospeso.ci saranno per la sfida clou della Nazionale, contro la Svizzera? E' decisiva per entrare al Mondiale: una vittoria porterebbe gli azzurri praticamente in Qatar, o almeno lascerebbe il destino intatto, tra le mani solo e soltanto di Mancini. Ecco perché il CT sta valutando attentamente le condizioni dei due centrali bianconeri: il rischio potrebbe valere la pena.Bonucci e Chiellini sono arrivati acciaccati nel ritiro di Coverciano. Per entrambi, affaticamenti muscolari difficili da smaltire nelle prossime ore. Entrambi sono partiti per il raduno della Nazionale, solo oggi si capirà se resteranno a disposizione del tecnico. Ieri hanno svolto tutti i test Covid del caso e - come racconta Tuttosport - non c'è stato tempo per fare una visita o comunque un approfondimento medico. Chiellini però sembra a rischio: magari resterà in ritiro con la Nazionale, ma resta in dubbio, forte dubbio, la sua presenza per la partita con la Svizzera.