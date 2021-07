"E' tutto vero" ha twittato Roberto Mancini ieri sera dopo la vittoria dell'Europeo. L'Italia ha vinto 3-2 contro l'Inghilterra ai calci di rigore ed è diventata campione d'Europa.. Quella consonante che fa tutta la differenza del mondo. Ridono di felicità anche gli juventini: da Bonucci e Chiellini a Bernardeschi e Chiesa, grande protagonista del torneo.- Per essere sicuri che fosse realmente tutto vero, la coppia di centrali bianconeri la coppa se l'è portata addirittura al letto: "con la coppa al centro. Un'idea che Giorgio ha ripreso da un altro capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro che nel 2006 fece la stessa cosa dopo il Mondiale in Germania: "Seguendo la tradizione di un grande maestro" ha scritto.- Poi? Ah sì, la felicità di, che con la vittoria di quest'Europeo ha riscattato una stagione complicata alla Juve. L'ex Fiorentina se la prende e se la bacia. Sorride, ride di felicità. "Campioni" è la didascalia che ha messo sulla foto. Semplice, ma non banale. Poi c'è Berna: "Notti magiche, sul tetto d'Europa". Hai detto niente... Braccia al cielo e occhi chiusi per sognare. Ma stavolta è tutto vero, e allora c'è una gran voglia di fare (ancora) festa.