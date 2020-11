Andrea Pirlo ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Ferencvaros in Champions League: "E' importante fare punti, ma anche continuare il nostro progetto che stiamo provando a migliorare di volta in volta. Serve una partita 'pesante' nel gioco e nel possesso palla, dobbiamo essere padroni del campo perché ci dà più fiducia per vincere la partita. Chiellini si è allenato bene, ha recuperato dall'infortunio e sarà a disposizione. I giocatori possono cambiare in ogni partita, ma l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso. L'altra volta ha giocato McKennie, prime ancora Ramsey e Kulusevski. La cosa fondamentale è che tengano la posizione, il modello di gioco è lo stesso. Contro lo Spezia il play lo faceva Arthur che giocava più basso, ma l'impostazione è quella".



DYBALA - "Dybala sta bene, ci ho parlato anche stamattina per capire le sue condizioni; dopo due o tre partite è normale sentire un po' di stanchezza, sia fisica che mentale. Paulo ha bisogno di lavorare e tenere alta la sua condizione, è un giocatore importante che ci servirà nel corso della stagione. Domani potrebbe anche risposare in vista del campionato. Ma deve essere pronto come tutti gli altri compagni, finalmente ho tanti giocatori in rosa e ci sarà spazio sia per farli lavorare che per recuperare per le prossime gare".