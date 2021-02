Giorgio e Chiellini è croce e delizia della Juventus. Capitano e leader bianconero, il difensore ha 'tradito' proprio in una delle partite più importanti. Nel giorno della sua presenza numero 500 in tutte le competizioni con la maglia della Juve, Chiellini è stato protagonista in negativo della sconfitta contro il Napoli.



ERRORE DECISIVO - Una prestazione da dimenticare: tanti errori in fase d'impostazione e quella manata rifilata a Rrahmani per provare a prendere posizione e difendere l'uscita alta di Szczesny. Il braccio si allarga troppo, la mano tocca il viso del difensore azzurro e Doveri - aiutato dal Var - fischia il calcio di rigore. Episodio decisivo, perché dopo il gol di Insigne la Juventus non ha rischiato più nulla dietro ma lì davanti non sono riusciti a trovare la rete del pareggio. La squadra di Pirlo ha lasciato al San Paolo tre punti che rischiano di pesare molto sulla corsa scudetto, soprattutto dopo la vittoria dell'Inter stasera con la Lazio.



LA DIFFERENZA - C'è da dire, però, che quello contro il Napoli è stato il primo vero errore di Chiellini in una stagione - finora - positiva nella quale ogni volta che è stato schierato era sempre tra i migliori in campo. Presenze? Due in Champions e otto in campionato: Pochine per un capitano che deve guidare allo scudetto. Tanti, invece, sono gli infortuni del difensore. Inevitabile per un classe '84, sul quale Pirlo sa che non può contare in tutte le partite stagionali nonostante sia un giocatore chiave per la squadra: "Con lui la fase difensiva è più veemente - aveva detto l'allenatore dopo la vittoria con la Roma - ha ancora energie, e finché regge lo teniamo": Stretto, aggiungiamo noi. Perché di uno così non si fa facilmente a meno. La Juve difende il suo capitano e si coccola Re Giorgio, per una sera senza corona in testa.