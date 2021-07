Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina https://t.co/QLiRIP1ULj — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) July 12, 2021

Da Cannavaro a, dal Mondiale all'Europeo. Capitani di ieri e di oggi, con la Juventus sempre in primo piano. Come l'ex difensore nel 2006, anche Giorgio stanotte ha dormito con la coppa nel letto insieme a lui. Come una moglie fedele e premurosa dalla quale non ci si vorrebbe mai separare. "Seguendo la tradizione di un grande maestro" aveva twittato Chiello ieri sera; e stamattina è: "Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina".