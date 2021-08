Qui di seguito una delle dichiarazioni rilasciate ieri da capitan Giorgio Chiellini in occasione del rinnovo biennale di contratto con la Juventus: "Appena ho capito che il mio fisico permetteva di continuare a giocare, c'è stata la volontà di entrambi di proseguire insieme. Ci sono state situazioni e tempistiche che hanno ritardato questa firma, ma il mio rapporto con la Juve va oltre a tutto il resto. Non ho mai messo in dubbio il mio futuro qui."

Dichiarazione d'amore di Chiellini verso il club che ha caratterizzato la sua magnifica carriera.