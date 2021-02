5









La Juve vince e convince. Ancora, di nuovo. 2-0 alla Roma, decisivo come al solito Cristiano Ronaldo. La squadra di Pirlo ha messo la freccia sui giallorossi conquistando il terzo posto. I bianconeri hanno imparato a soffrire e saper gestire il vantaggio. La mano dell'allenatore si vede, questa Juve è un mix di idee innovatine e ritorno alla gestione Allegri, quando l'importante era portare a casa il risultato. Sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, la terza di fila considerando solo la Serie A. Oggi quasi tutti voti positivi nelle pagelle dei quotidiani sportivi: Chiellini è tra i migliori, spunta qualche insufficienza qua e là ma nel complesso la prestazione è stata positiva.



