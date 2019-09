Giorgio Chiellini è pronto a iniziare il percorso di riabilitazione per tornare al più presto a giocare con la maglia della sua Juventus. Il capitano bianconero, che non è mancato con le stampelle all'Allianz Stadium per il big match contro il Napoli, ha fissato il primo step verso il rientro: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani verrà operato in Austria e farà poi rientro a Torino nella giornata di giovedì. Resterà fuori per almeno sei mesi, secondo la stima della Rosea, per rientrare poi nel caldissimo finale di stagione.