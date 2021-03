1









Dal ritiro della Nazionale, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato del momento negativo dei bianconeri alla vigilia della prima gara degli Azzurri verso il cammino a Qatar 2022, in programma domani sera contro l'Irlanda del Nord: "La Juve non ha fatto ciò che ci si sarebbe aspettati. Il problema è della Juve in generale, non di Pirlo. Io oggi vorrei rispondere alle domande sulla nazionale, servirebbe analizzare meglio il tema ma credo lo abbiano già fatto Nedved e Paratici in maniera abbastanza esaustiva dopo la partita. Non devo aggiungere altro. Peggior momento? Ne ho vissuti di peggiori, ora vedo tanta luce".