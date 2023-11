Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore della Juve, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni a favore di Ciro Immobile, in virtù delle numerose critiche ricevute in questi mesi.'Sono felicissimo per il gol, importante per lui e per la Lazio. Secondo me è stato criticato ingiustamente, ma solo perché ci aveva abituato a segnare 30 gol all'anno. Sono convinto che farà ancora molto bene, deve solo restare tranquillo e non perdere mai fiducia in se stesso'.