Giorgioha parlato in un'intervista a Prime Video, raccontandosi all'amico Marchisio. Tanti i temi toccati ( QUI completa ), tra cui anche un passaggio su: "E' partito forse con qualche strascico degli Europei, ma poi è cresciuto partita dopo partita, sicuramente le responsabilità gli piacciono e lo stimolano. Secondo me c'è anche troppa richiesta per un ragazzo di 22 anni, Matthijs è un giocatore fortissimo, ma la maturazione nei difensori avviene a un'età molto più avanzata, io le mie migliori stagioni le ho fatte a 33-35. Lui quando ne avrà 28 sarà già un giocatore eccezionale, adesso sta crescendo e deve ancora crescere tanto ma è un giocatore di livello mondiale".