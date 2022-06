Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Giorgio Chiellini ha detto la sua anche su due trattative di mercato al centro del dibattito in queste settimane. Ecco il suo pensiero: "Dybala all'Inter e Di Maria alla Juve? Le squadre vanno giudicate nella loro completezza, è presto ora per parlare, da soli non vince più nessuno. Bisogna trovare la giusta alchimia di gruppo per superare i valori di un avversario più forte".