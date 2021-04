1









Contro il Toro domani alle 18 la Juventus torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Un derby in trasferta all'Olimpico Grande Torino per risollevare una stagione difficile e salvare il salvabile. E come se non bastasse, per l'ennesima volta, in una stagione nella quale Pirlo si è pure dovuto inventare Danilo difensore centrale, i bianconeri sono in emergenza difesa. Quando per una volta non ci sarebbe nessun infortunato nel pacchetto arretrato, ecco arrivare il coronavirus a mettere fuori gioco Merih Demiral e Leonardo Bonucci.



Per fermare i granata del Gallo Belotti, allora, la coppia difensiva obbligata sarà quella formata da Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt. Il capitano attuale e quello designato come capitan futuro. Una sorta di passaggio di consegne, lavorando in coppia nella stracittadina torinese, tra due giocatori che non hanno avuto modo di giocare molto insieme. In questo campionato ricordiamo due prestazioni in chiaroscuro. Come ricorda Tuttosport, Chiellini e De Ligt erano insieme al centro della difesa in due trasferte: quella di Napoli, persa 1-0 (con rigore causato dalla sbracciata di Chiello su Rrahmani) e quella di Cagliari, vinta 3-1 con la tripletta di Cristiano Ronaldo e la rete sarda della bandiera con Simeone. E ci sono ottime possibilità che i due saranno insieme non solo nel derby, ma anche nel fatidico recupero col Napoli all'Allianz Stadium di mercoledì. Due colonne di ieri e di domani, per raddrizzare un oggi dalle mille criticità.