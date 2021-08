Ci siamo, oggi è il Chiellini-Day. Il capitano della Juventus, fresco di vittoria dell'Europeo e ufficialmente svincolato, è rientrato dalle vacanze trascorse con Leonardo Bonucci e oggi si è presentato in sede dalla quale è uscito pochi minuti fa per sportarsi alla Continassa.. Il 30 giugno scorso è scaduto il contratto e non c'è mai stato modo di incontrarsi di persona per discutere del prolungamento, dopo l'Europeo Chiellini è andato in ferie e oggi è stato il primo giorno utile per parlare del contratto. In queste ore il difensore ha discusso con i dirigenti dei dettagli per il prolungamento e la firma è ormai imminente. Chiellini-Juve ancora insieme, 17 anni d'amore.- Chiellini arriva alla Continassa.- Lascia la sede della Juventus.