Quella di oggi è stata la 150ª presenza nei cinque grandi campionati europei per Danilo; esattamente la metà di queste sono arrivate in Serie A (75), mentre le altre si dividono tra Liga (41) e Premier League (34).



Federico Bernardeschi ha giocato la sua 200ª gara in Serie A, anche la sua 150ª era arrivata contro il Cagliari.



Presenza numero 425 in Serie A per Giorgio Chiellini: eguagliato Francesco Janich in 43ª posizione tra i giocatori con più gare giocate nella competizione.



Dal sito ufficiale della Juventus