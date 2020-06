Giorgio Chiellini ha parlato in una diretta Instagram con Martina Colombari. Ecco un estratto delle sue parole sulla questione allenatori: "Ho visto il documentario sul City che c'è su Amazon. Vedi il carisma di Guardiola che è speciale, anche con tutti i difetti. Per un appassionato di calcio, si vede subito la sua grandezza. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma solo vedendolo da fuori. Conte? Il difensore, fino a che non è arrivato lui, era solo un difensore. Pensava alle cose semplici, non a creare un'azione offensiva. Lui invece ha insistito fin da subito sul fatto che potessimo creare anche noi. Antonio è stato un top, che mi ha dato tanto e chiesto tanto. Lui e Allegri, sono persone che ho raggiunto in una maturità calcistica per capirli. Tantissimi importanti ce ne sono stati, ma loro due sono stati speciali. Lippi? Aveva la capacità di leggere le situazioni, meno tattica, ma un rapporto schietto e diretto con tutti. È stato importante, anche se io ero molto giovane all'inizio.