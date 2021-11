La dura pagella dinei confronti di Giorgio Chiellini dopo le recenti dichiarazioni di quest'ultimo in favore del progetto della SuperLega: "A mio avviso è qualcosa di assolutamente inaccettabile - scrive Agresti -:​il voto a Chiellini, per questo suo comportamento è 4. Un atteggiamento anche abbastanza arrogante, penso che Chiellini debba rimanere nel suo ambito: finché è calciatore e non è dirigente della Juventus, facesse il calciatore; soprattutto, se della Nazionale, rispettasse quelle che sono le linee della Figc."