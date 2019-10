Che cuore, Giorgio Chiellini. Ieri il difensore bianconero è stat vicino alla squadra in ritiro e nel prepartita quando è sceso in campo per guardare il riscaldamento dei suoi compagni di squadra. Al triplice fischio Giorgio è tornato in campo per abbracciare tutti i bianconeri. Su Instagram lo scatto con il man of the match Gonzalo Higuain ma anche con Alex Sandro, Cristiano Ronaldo e il resto del gruppo che ha sbancato San Siro.