E' vero, la Juventus non ha alibi per il ko di Oporto. In Champions si è vista una squadra con poche idee e molto confuse. Quella di costruire l'azione dal basso, per esempio, è stata la mazzata decisiva dopo appena 2': l'errore di Bentancur e Szczesny è ancora sotto gli occhi di tutti, frittata fatta e arrivederci al 9 marzo, quando nella gara di ritorno si proverà a ribaltare il risultato. Per quella data Andrea Pirlo spera di recuperare tutti gli infortunati. Tanti, a dire il vero: da Cuadrado a Bonucci, da Chiellini ad Arthur; Più Dybala e Ramsey ancora alla ricerca della condizione migliore. Ma l'allenatore quanto potrà riavere tutti a disposizione? La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'infermeria bianconera.



