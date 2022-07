Al canale Twitch della Juventus,è passato a trovare i vecchi compagni di squadra."Che effetto fa? Sono contento, sto qualche giorno con gli amici. In Italia tornerò a dicembre, almeno ho spezzato con un po' di saluti"."Sono stato fortunato, è una buona squadra. Città grande, ma si vive bene. Ci siamo organizzati, si cerca di fare il più possibile per allenarsi, star bene, giocare. Rispetto all'Italia è diverso, ma mi sono ambientato presto"."E' stato difficile ricominciare? Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta, nel momento giusto e al posto giusto. Mi dà possibilità di vedere il futuro e godermi il presente. Sono contento di poter vivere ancora nuove emozioni. Vedremo in futuro, ma lo voglio senza rimpianti"."L'ho vista. Il primo tempo. Poi dopo sono andato a dormire. Ma bene, dai! Paul non l'ho ancora visto, quando sta bene è un giocatore che fa la differenza. Ho visto che c'era tanto entusiasmo, lui ne porta tanto. Serve ridistribuire responsabilità ai giocatori, speriamo che sarà un gran campionato. La mattina quasi sempre mi alleno. La partita? La guardo. Alle 20.45 è perfetto".