Giorgioha parlato ai microfoni di SkySport della gara tra il Milan e la Juventus. Le sue parole:"Il Milan ha avuto partite difficili e sfortuna negli episodi. Nel primo tempo con la Juve era in controllo, ha avuto l’occasione di Giroud. L’espulsione dal niente ha cambiato la partita, poi il tiro deviato e il gol. A Napoli 2-0 e grande Milan, poi una serie di infortuni e problemi e ha rischiato quasi di perderla. Si sono create troppo presto insicurezze e polemiche rispetto a quel che ha fatto in campo. L’unica partita che ha buttato via è stata con l’Udinese. Stasera col Psg si sono rifatti".