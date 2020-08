Auguri Giorgio — Maurizio (@maustron9er) August 14, 2020

Oggi è il compleanno di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero compie 36 anni. Questi gli auguri della Juve pubblicati sul proprio sito ufficiale: ​", l'uomo dei nove scudetti, compie oggi 36 anni.Chiello festeggia ricaricando le batterie in vista della prossima stagione, dopo che in quella appena conclusa ha dovuto fare i conti con un infortunio che non gli ha comunque impedito di lasciare una traccia importante sul nono scudetto consecutivo suo e della Juventus.Concompagno di mille battaglie in campo che in questa stagione ha indossato la fascia da capitano.In attesa di ricominciare a inseguire altri traguardi insieme, tanti auguri Giorgio!"