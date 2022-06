Le parole di Giorgio Chiellini:



LA BBBC - "Un pezzo di storia bianconera. Penso che Gigi sia quello con cui ho giocato di più nella mia vita, Leo ci va vicino. Barza forse un po' meno, ma siamo lì... Questa foto farà scendere una lacrimuccia a tanti tifosi per qualche anno ancora. Gigi è genuino, vero, ti coinvolge con tutto quello che dice e che fa, è speciale. Barzaglione è sempre stato una roccia, in campo e fuori: una persona che... (si commuove, ndr.). Riusciva a essere autorevole, ma con i più giovani, i sudamericani, quelli più burloni, sapeva porsi con una leggerezza non scontata. Dico sempre che era il nostro ambasciatore in Sudamerica, riusciva sempre a guadagnarsi la stima di tutti. Ricordo che nell'ultimo mese che giocava non aveva tregua: ogni giorno uno scherzo, una cosa... Tra lo spogliatoio, il campo, la macchina, gli hanno fatto di tutto! Martin, Paulo l'hanno ucciso... Però dimostra anche l'affetto che avevano nei suoi confronti. Di Leo l'energia che ha, che riesce a mettere contro tutti: ha una forza inesauribile, ha vissuto tanti momenti in cui ha superato montagne insormontabili, vette che in quel momento erano in condizioni avverse, ma con un'energia che veniva sempre fuori. Contro tanti detrattori ha dimostrato di aver fatto una carriera che nessuno pensava, ha messo qualcosa dentro al campo che non era scontato. Tanti dicono che è stato fortunato a giocare con Barzagli e Chiellini ma la verità è che tutti noi quattro ci siamo migliorati a vicenda per arrivare a quei livelli, non ce n'è uno che non abbia tratto giovamento dalla presenza dell'altro, e credo che sia una cosa molto bella".