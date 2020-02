E' accaduto durante il riscaldamento di Spal-Juve. Mentre la squadra svolgeva il classico torello, Chiellini - che ha tanta voglia di giocare - si è fatto prendere la mano e ha calciato e preso in pieno volto Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, il portoghese è rimasto qualche secondo a terra. CR7 non l'ha presa benissimo, e ha reagito in maniera fredda all'abbraccio del suo capitano. Sicuramente, sarà stato il momento... e il fastidio!