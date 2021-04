Capitan Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Juventus-Napoli: ​"Quando esci dalla Champions League qualche strascico c'è sempre, l'abbiamo avuto anche gli anni scorsi. Chiaro che poi ci aspettavamo dei risultati diversi, soprattutto col Benevento. Col Torino abbiamo fatto la giusta partita, poi un paio di episodi ci hanno condannato ma abbiamo fatto 70 minuti di buona qualità. Ma non pensiamo al passato, adesso ci aspetta una partita difficile contro un Napoli che sta bene e ha grandi valori. Li conosciamo bene, li abbiamo affrontati due volte negli ultimi mesi e dovremo essere quasi perfetti per vincere."



IL FUTURO DI PIRLO - "Siamo molto concentrati sulle partite, chi ha sempre giocato in grandi squadre è abituato a queste chiacchiere, che non ci tangono. Dobbiamo fare grandi gare!"