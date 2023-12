Le parole di Giorgioa The Athletic:BASTONI - È molto diverso da me, ma ha un potenziale enorme. Tecnicamente potrei paragonarlo a Bonucci. Un po' diverso, ma quel tipo di lettore di alta qualità. È migliorato da quando è stato allenato da (Antonio) Conte in difesa e coerenza, ma ha solo 24 anni. Potrebbe essere tra i primi cinque o tra i primi 10, di sicuro. Questo è enorme per l’Italia perché abbiamo sempre una spina dorsale.