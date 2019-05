"Termina oggi un’altra stagione bianconera importante e ricca di successi in bianconero. Ora qualche giorno di relax per poi preparare al meglio le due partite in Nazionale, fondamentali per il prossimo Europeo". Parla così, Giorgio, attraverso i propri social. Il difensore e capitano della Juventus ha postato tre diverse foto sul suo account Instagram, tutte decisamente emblematiche: oltre all'unica della partita, due istantanee con Massimiliano Allegri e il suo vice Landucci. Un altro, bellissimo commiato. E il saluto, nonostante la sconfitta, si fa storia.