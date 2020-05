1









Giorgio Chiellini, capitano della Juve, nella sua autobiografia parla anche di Mauro Icardi, attaccante di proprietà dell’Inter, al momento in prestito al PSG: “Stimo molto Icardi, dentro l’area è ai limiti dell’immarcabile. Lo definirei impressionante. Dal punto di vista sportivo mi chiedo come un campione del genere non sia rimasto in nerazzurro quindici anni segnando altri 200 gol; poi, da juventino mi dico che per fortuna non è successo... ma ve l’immaginate l’Inter con Icardi insieme a Lukaku e Lautaro?”.





Un vero e proprio endorsement: la Juve continua a lavorare sottotraccia per Icardi. Milik è la soluzione low-cost, Gabriel Jesus quella intrigante, Icardi per Paratici è come un’ossessione. Anche se il PSG sembra intenzionato a riscattarlo dall’Inter e poi trattenerlo, ma la Juve non molla la presa.