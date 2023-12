Ci hai preso per mano e accompagnato in diverse fasi della nostra vita, con una costante:, allo stadio o davanti al televisore. Sei arrivato giovanissimo, un ragazzino, te ne sei andato da Torino uomo con una meravigliosa famiglia al tuo fianco. In mezzo, sconfitte e vittorie, ma sempre con la stessa fame degli inizi, lottando in mezzo al campo e fuori per difendere la Vecchia Signora. E poi, il coraggio di fare la valigia, uscire dalla comfort zone e regalarti un’esperienza oltreoceano.Nel rapido fluire delle notizie, in un mondo come quello del calcio che corre veloce come i tanti attaccanti che hai saputo fermare, pensiamo già a quello che sarà del futuro. Già sogniamo di rivederti in bianco e nero, con la giacca e la cravatta, a rappresentare e difendere Madama fuori dal terreno di gioco.