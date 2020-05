"Mi piace studiare i miei avversari, intendo gli attaccanti, ma anche i difensori, incluso l'uruguaiano Godín, uno che Antonio Conte ha portato all'Inter e non per caso. Se mi chiedono chi nel mondo vive le partite e la professione a modo mio, farei il nome di Godín. Lo percepisco, è come me. Anche se siamo diversi nelle nostre caratteristiche, siamo entrambi carismatici e sappiamo guidare la squadra. Dovessi citare un altro Chiellini, direi lui". Così, Giorgio Chiellini ha voluto applaudire l'avversario Diego Godin, centrale ex Atletico Madrid ora all'Inter. Un complimento che arriva direttamente dalla sua autobiografia.