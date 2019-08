Your browser does not support iframes.

Auguri, Capitano! Il grido dei social si espande in tutto il mondo: è il compleanno di Giorgio Chiellini, e i tifosi non mancano l'appuntamento con le congratulazioni e i semplici auguri per il leader della squadra bianconera. Attraverso Twitter principalmente, non sono mancati i riferimenti al passato di Giorgio - incredibilmente vincente - e le richieste per il futuro. Quella più gettonata? Semplice: viverlo al massimo, senza gli assilli degli infortuni. Perché si sa, si è sempre saputo: un Chiellini al 100% vale tutti i difensori del mondo. Nella gallery dedicata, gli auguri dei tifosi al numero tre juventino.