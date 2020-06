Il capitano della Juventussi è raccontato in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport, nella quale ha commentato anche la ripresa della stagione che ripartirà venerdì con la sfida al Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, e la voglia di riscendere in campo dopo tre mesi di stop: "Non fermateci più! Via la quarantena, le cose sono cambiate. La Lazio è fortissima e l'Inter è viva. L'Europeo? Lo slittamento aiuta".