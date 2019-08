Giorgio Chiellini, capitano e bandiera bianconera, da la carica ai tifosi in previsione dell’atteso match di sabato sera, quando allo Stadium ci sarà una classica del calcio italiano: Juve-Napoli. Giorgione ha iniziato la sua quindicesima stagione in maglia bianconera (la seconda con la fascia di capitano) nel migliore dei modi: suo il goal che ha deciso la sfida di sabato scorso a Parma. La stagione scorsa, magnifica per rendimento, è stata fermata proprio nel momento clou dal solito infortunio al polpaccio. Il capitano si è perso la doppia sfida di Champions League contro l’Ajax che ha visto la Juve eliminata ai quarti.Lo dimostra la foto (ed il commento) postata sul suo profilo Instagram.