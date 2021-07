Il capitano della Juventus da oggi è formalmente svincolato, libero da accordi con il club bianconero e potenzialmente libero di firmare con chiunque voglia. Due erano i giocatori in scadenza di contratto con i bianconeri:, che ha rinnovato ufficialmente ieri, e proprio Giorgio, che invece non ha ancora posto la firma sul contratto. Pericoli di inserimenti esterni non ce ne sono, perché il rapporto tra Juventus e il suo capitano è forte, solido e sincero. Ma nulla è stato posto, per il momento, nero su bianco.Stando alle ultime indiscrezioni, c'è ancora uno step da affrontare: la chiacchierata con Andrea Agnelli. In amicizia, da uomo a uomo, parlando di sensazioni, di salute e di garanzie, più che di soldi. Di quelli si occuperà l'agente Davide Lippi, che nel frattempo ieri ha ribadito quanto dichiarato alla fine della stagione: "Per le prestazioni che sta fornendo, mi auguro proprio che possa continuare a giocare. E' integro fisicamente, è un campione e reputo che, non solo la Juve, ma anche la Nazionale possa ancora avere bisogno di uno come lui". E così dovrebbe essere. Agnelli e Chiellini a colloquio per dirsi sì un'altra volta, allungando il contratto. Quando? Soltanto alla fine dell'avventura degli Azzurri a Euro2020, perché ora Chiellini - che intanto ha recuperato sembra pienamente dall'infortunio - vuole rimanere concentrato sulla sfida di domani sera contro il Belgio. Ottimismo fisico e di contratto, poi serviranno le parole e le firme.