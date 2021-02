1









Quattrocento volte Chiellini. Il capitano mani sera taglierà un altro storico traguardo: 400 presenze in serie A. Dopo i tanti problemi fisici è finalmente tornato e nel pieno della stagione può essere il centro della Juve. Nella fase decisiva guida la difesa, tra Supercoppa, rimonta scudetto e Coppa Italia, in attesa del Porto. Chiellini è il capitano e il simbolo della rinascita della Juve, il leader emotivo che trascina il gruppo. E da quando Chiellini è rientrato, la Juve è cambiata. La difesa ha rialzato il muro e in sei delle ultime sette partite non ha subìto gol. E per Chiellini è quattro su quattro. Chiellini a Napoli toccherà quota 400 presenze in A: ora sono 399, 362 (con 24 gol) con la Juve più 37 (e 3 reti) con la Fiorentina. In totale con la Juve siamo a 523, mancano 5 presenze per agganciare Beppe Furino al quarto posto della classifica all-time bianconera. Al terzo c'è Gaetano Scirea, a quota 552.