Una delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini nell'intervento su Linkedin: ​"Sicuramente mentori ne ho avuti, anche tanti. Calcisticamente, tecnicamente, due che mi vengono in mente sono Cannavaro e Legrottaglie. Fabio è stato uno dei difensori più grandi della storia italiana, abbiamo giocato insieme e ho cercato di rubare tutto quello che potevo, in tutti i giorni che abbiamo condiviso. Legrottaglie perché è stato il mio primo vero partner difensivo, mi ha insegnato tanto, mi ha convinto che questo potesse essere il ruolo ideale. È una persona di grande valori, è stato bello condividere con lui parte della carriera. Poi Gigi Buffon, fratello maggiore, è stato il mio capitano per tanti anni nella Juventus e in Nazionale. Per me è una persona che ha sempre saputo trovare le parole giuste, al momento giusto, nei vari momenti difficili. Non è una dote semplice, non si costruisce, ma è qualcosa di magico che ha sempre avuto".