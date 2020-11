Giorgio Chiellini non ce la farà a recuperare in tempi brevi dopo l'infortunio subito prima della gara con la Lazio. La lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra lo costringe a rimanere fuori per almeno un mese, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il difensore salterà almeno le prossime sei partite della Juve. Vicino a Bonucci avrà sicuramente più spazio Demiral, e occhio anche al ritorno di de Ligt, che potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la gara di sabato prossimo col Cagliari.