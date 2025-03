Chiellini cambia ruolo nella Juventus? Idea chiara del club

Chiellini cambia ruolo nella Juventus?

Oltre a Thiago Motta, è evidente come nella Juventus degli ultimi anni ci siano state mancanza in società che non hanno aiutato a raggiungere i risultati sportivi. Un tema molto ampio che si è riproposto con forza in questa stagione. Al di là dei sogni dei tifosi, che vorrebbero ad esempio l'ingresso in società di Alessandro Del Piero, che però non è al momento uno scenario concreto, l'idea del club sarà comunque quella di riorganizzarsi a livello di struttura societaria.Di questo ne ha parlato la Gazzetta dello Sport: "Alla Juventus mancano uomini di campo e il ruolo di direttore generale è scoperto. L'ex capitano Chiellini, che ora lavora con Scanavino come rappresentante del club nelle relazioni istituzionali nazionali e internazionali ed è entrato nell'Eca, potrebbe essere inserito nella nuova struttura".

Ma con quale ruolo? Ai piani alti, riporta il quotidiano, si sta valutando la possibilità di ampliare le responsabilità di Chiellini portandolo più in prima linea. Insomma, l'idea è di averlo più vicino alla squadra per il contributo che può dare sul campo o almeno per le questioni che ruotano attorno al prato verde. D'altronde, ha giocato una vita alla Juventus ed ha indossato la fascia da capitano per tanto tempo.