Giorgiodurante una gara di MLS tra il suoe i messicani del Tigres, gara conclusa con una sconfitta per 4-2 ai calci di rigore in favore dei messicani. È stato protagonista di un curioso episodio. Il difensore italiano infatti, ha prima spintonato chiedendo la distanza Cordova (del Tigres) che stava cercando di rallentare la ripresa del gioco e poi gli ha calciato addosso con l'intento di provocarne un'ammonizione. Cosi non è stato, si è scatenato un principio di rissa ma nessuno è stato ammonito alla fine. Di seguito il video di quanto accaduto.