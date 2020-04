Un video da brividi per Common Goal. Giorgio Chiellini rompe il silenzio degli ultimi giorni e pubblica un post molto bello, in cui invita a donare e a tenere duro in questo momento complicato.



IL MESSAGGIO - "Il ruggito dello stadio, la voce degli allenatori, la gioia di un gol. Luoghi pieni di vita, dove c'era rumore, ora c'è silenzio. Luoghi dove hai giocato, costruito dei ricordi, trovato una comunità. Per gli altri erano un'occasione di imparare, di giocare senza paura, di avere pari opportunità. Nel corso della nostra vita, il calcio ci ha mostrato che, come squadra, puoi vincere qualsiasi partita. Anche le più difficili, contro avversari che non puoi vedere. Le grandi squadre sono costruite in periodo di avversità e rimangono per sempre. Aiutaci a vincere questa partita e facciamo di questa vittoria la nostra più grande forza. Abbiamo un obiettivo comune".