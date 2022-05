Come racconta Gazzetta, Chiellini a Londra chiuderà anche la sua lunga storia azzurra, a Londra definirà il suo futuro prossimo, che lo porterà nella MLS. Giorgio Chiellini durante la trasferta per l’ultima gara con la Nazionale, la “Finalissima” contro l’Argentina campione del Sudamerica dovrebbe incontrare gli emissari del Los Angeles F.C.. Obiettivo: firmare il contratto che lo legherà alla franchigia americana per i prossimi 18 mesi. Chiellini dovrebbe trasferirsi in California già a fine giugno, per la seconda parte della stagione 2022.