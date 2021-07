A volte ci sono rapporti che vanno oltre il calcio. Amici, prima che compagni di squadra. Lo sono. Da qualche giorno, anche l'Europeo con l'Italia. Si supportano, si caricano, si cercano anche senza parlarsi. Ormai non servono neanche più scambi di sguardi: si conoscono a memoria, già sanno dove sta l'altro. E dopo un intervento di uno dei due, scatta subito l'abbraccio. E' automatico.- In azzurro come in bianconero, dove si ritroveranno tra qualche giorno dopo aver trascorso le vacanze insieme, con le rispettive famiglie.. Intanto, Giorgio farà un'altra stagione con la Juventus: il difensore è ufficialmente svincolato ma per il suo prolungamento fino al 2022 è già stato trovato da tempo l'accordo, si aspettava solo la fine dell'Europeo per la firma e l'annuncio ufficiale che dovrebbero arrivare a giorni.- Amici per la pelle Leo e Giorgio, perché ormai uno non può fare a meno dell'altro. Bonucci-Chiellini, da leggere come un'unica parola. Così diversi, così uguali. Il primo impulsivo, l'altro riflessivo. Entrambi leader e uomini spogliatoio. Simboli di una generazione cresciuta con le loro scivolate, i loro anticipi;: "Siamo arrivati insieme a lottare per questo trionfo". Poi, l'unica a mettersi tra di loro è stata la coppa. Ci hanno dormito, ci hanno fatto colazione. Leo, Giorgio e la coppa: come un quadretto di famiglia.