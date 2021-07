Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, come si può ben immaginare, riguardano soprattutto la Nazionale azzurra che domenica sera a Wembley affronterà i padroni di casa dell'Inghilterra nella finale degli Europei. La Gazzetta dello Sport titola "Senza paura" con una foto di Kane e Sterling di spalle al cospetto di una rappresentazione dell'Italia schierata per l'inno. Niente Juventus sulla Rosea, così come sul Corriere dello Sport che però in un trafiletto sull'Italia parla di "Bonucci e Chiellini polizza anti-Kane". Infine, su Tuttosport, accanto a un'apertura dedicata a Mourinho, il box "Locatelli: Carnevali convoca la Juve".