Nella prima formazione scelta dal ct Mancini all'Europeo ci sono due juventini: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Loro, i centrali di difesa. Il muro bianconero ma anche azzurro. Insieme hanno giocato 372 partite nella Juve e 54 in Nazionale. Più di 420 in totale, "l'intesa non può mancare" commenta Fabio Caressa durante la telecronaca. Accanto a lui Bergomi aggiunge: "E' una coppia di grande affidamento, sono due giocatori che si conoscono molto bene".