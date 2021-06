Romelu Lukaku non ha mai segnato contro la coppia dell'Italia - e della Juventus - Chiellini-Bonucci. Mai. Né con la nazionale, né con le squadre di club (Manchester United e Inter). Ecco perché il recupero del capitano azzurro e bianconero è fondamentale per Roberto Mancini in vista della sfida dei quarti di finale di venerdì proprio contro il Belgio. Il ct sta preparando la gabbia per l'attaccante dell'Inter, Chiellini e Bonucci sanno come fermarlo.