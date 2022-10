Le parole di Giorgioa Sky Sport:- "Una serata negativa, conseguenza delle prime partite, la Juve deve cancellare quello che è successo e concentrarsi sul campionato. Non so quanto possa aiutare andare in Europa League, adesso la squadra ha l’obiettivo di arrivare in Champions il prossimo anno, questa la cosa più importante. Questo gruppo ha ritrovato unità, ma alle prime difficoltà non ha la solidità per superarle. Adesso deve cercare di finire al meglio, sperare nei recuperi dei giocatori importanti e poi lanciare una rincorsa a gennaio che deve arrivare con la Champions. Non vedo la Juve pronta per andare fino in fondo e vincere l’Europa League".– “Ci sono momenti difficili, quando hai bisogno dell’aiuto dle compagno. Non riescono a tirarsi fuori, alle prime difficoltà crollano. Buone partite tra Toro ed Empoli, nel momento difficile si sciolgono. Successo a Milano, in casa col Benfica. Ci vuole unione, una scintilla, trovare qualcosa che l’Inter ha trovato nella notte con il Barcellona. Ci sarà Juve-Inter, spero che la Juve arrivi alla sosta racimolando il più possibile, poi arrivare alla sosta e recuperare. Adesso non è in grado di fare di più".