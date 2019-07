Partenza per l'Asia in forte dubbio, dunque, per il capitano bianconero: se non dovesse partire con i compagni, come sembra, Chiellini resterà alla Continassa per recuperare al meglio da questo problema. Dovrebbe trattarsi del riacutizzarsi dell'annoso problema al polpaccio sinistro che ormai lo tormenta da diverse stagioni, motivo per cui la Juve sarebbe restia alla cessione del turco Demiral, l'unico marcatore presente ora in rosa. Ogni decisione si conoscerà comunque domani: al mattino verranno diramati i convocati, mentre al pomeriggio ci sarà la partenza per l’Asia. Chiellini non è l'unico in dubbio per la partenza: a lui si aggiungono Douglas Costa e Ramsey, reduci da problemi fisici. Lo riporta Calciomercato.com.